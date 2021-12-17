Mahmut Övür | Sağlık sektöründe yerlileşme

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02:23
Mehmet Barlas | Ekonomi konusunda muhalefet ne düşünüyor bilmiyoruz 17.12.2021 | 15:36
03:12
04:18
Başkan Erdoğan kusursuz kulak Bager’in hayalini gerçekleştirdi | Video 17.12.2021 | 14:15
01:30
Başkan Erdoğan, Cuma namazını Yıldız Hamidiye Camii'nde kıldı | Video 17.12.2021 | 14:15
00:09
Son dakika! FETÖ'nün yelpazecisi Adem Zengin İzmir'de gözaltına alındı 17.12.2021 | 14:14
02:08
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7 ilde FETÖ'ye operasyon! 18 gözaltı var | Video 17.12.2021 | 09:48
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Son dakika: Başkan Erdoğan Elon Musk ile görüştü | Video 16.12.2021 | 18:25
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Engin Ardıç | Mirzaye Denmarke... (Danimarka Prensi) 16.12.2021 | 16:47
02:50
Haşmet Babaoğlu | Anafor 16.12.2021 | 15:30
03:23
Mahmut Övür'ün 17.12.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...