Video Haber Malatya’da enkaz altından hayata tutunuş | Video
Malatya’da enkaz altından hayata tutunuş | Video

Malatya’da enkaz altından hayata tutunuş | Video

06.02.2023 | 22:56

Malatya’da 4’ü kadın biri çocuk 5 kişi 17 saat sonra kurtarıldı. Ayrıntılar A Haber’de…

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