Malatya'da Özel Harekat Polisleri, 2’si çocuk 5 kişiyi enkazdan çıkardı | Video
Kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin 5 kişilik aileyi kurtardığı anlar cep telefonlarıyla görüntülendi.
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