Manisa'daki yangına müdahale devam ediyor | Video

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar ve Sarısığırlı mahallelerinde ormanlık alanda devam eden yangına 4 uçak, 9 helikopter, 56 arazöz, 5 dozer, 25 itfaiye aracı, 15 adet su tankeri, 10 adet TOMA, 3 kepçe, 4 ambulans, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne ait su tankerleri, iş makineleri, jandarma ve AFAD ekiplerince müdahale ediliyor.