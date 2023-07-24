Video Haber Manisa'daki yangına müdahale devam ediyor | Video
Manisa'daki yangına müdahale devam ediyor | Video

Manisa'daki yangına müdahale devam ediyor | Video

24.07.2023 | 22:22

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Hatıplar ve Sarısığırlı mahallelerinde ormanlık alanda devam eden yangına 4 uçak, 9 helikopter, 56 arazöz, 5 dozer, 25 itfaiye aracı, 15 adet su tankeri, 10 adet TOMA, 3 kepçe, 4 ambulans, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne ait su tankerleri, iş makineleri, jandarma ve AFAD ekiplerince müdahale ediliyor.

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