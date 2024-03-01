Mansur Yavaş’ın kirli planı çöktü: Turgut Altınok’a soru soran kişi belediye personeli çıktı! | Video

CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş, 2019’dan bu yana Ankara’da projeye değil algı operasyonuna imza attı. Yerel seçime günler kala kirli planı ortaya çıktı. Cumhur İttifakı ABB Başkan Adayı Turgut Altınok’a "Mansur Yavaş gibi şeffaf olacak mısınız?" diye soran kişinin Ankara Büyükşehir Belediye’sinde personel olduğu anlaşıldı!