Video Haber Mehmet Barlas | 14 Haziran’daki Erdoğan-Biden görüşmesinden çok şey çıkmayabilir

Mehmet Barlas | 14 Haziran’daki Erdoğan-Biden görüşmesinden çok şey çıkmayabilir

Mehmet Barlas | 14 Haziran’daki Erdoğan-Biden görüşmesinden çok şey çıkmayabilir
11.06.2021 | 11:01

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Mehmet Barlas'ın 11.06.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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