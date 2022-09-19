Video Haber Mehmet Barlas | ABD dış politikası bir cadıya teslim edildi
Mehmet Barlas | ABD dış politikası bir cadıya teslim edildi

Mehmet Barlas | ABD dış politikası bir cadıya teslim edildi

19.09.2022 | 14:58

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Mehmet Barlas'ın 19.09.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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