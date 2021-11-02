Video Haber Mehmet Barlas | Canı sıkılan zirve yapsın
Mehmet Barlas | Canı sıkılan zirve yapsın

Mehmet Barlas | Canı sıkılan zirve yapsın

02.11.2021 | 17:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mehmet Barlas | Canı sıkılan zirve yapsın 02:07
Mehmet Barlas | Canı sıkılan zirve yapsın 02.11.2021 | 17:04
Salih Tuna | Fakirleri öldürmesek de olur 04:45
Salih Tuna | Fakirleri öldürmesek de olur 02.11.2021 | 17:02
Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz’da hep birlikte mücadele ettik | Video 01:12
Kılıçdaroğlu: "15 Temmuz'da hep birlikte mücadele ettik" | Video 02.11.2021 | 15:02
Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı | Video 01:42
Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı | Video 02.11.2021 | 14:42
Kayseri’de DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 17 kişi gözaltında 01:40
Kayseri'de DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 17 kişi gözaltında 02.11.2021 | 09:53
MHP Lideri Devlet Bahçeli: CHP’nin ’Gizli Gündemini’ ifşa edeceğiz 51:28
MHP Lideri Devlet Bahçeli: CHP'nin 'Gizli Gündemini' ifşa edeceğiz 02.11.2021 | 11:33
SON DAKİKA: MHP Lideri Bahçeli’den CHP’ye tepki ’CHP tezkereye hayır, PKK’ya evet demiştir.’ 09:55
SON DAKİKA: MHP Lideri Bahçeli'den CHP'ye tepki 'CHP tezkereye hayır, PKK'ya evet demiştir.' 02.11.2021 | 11:23
Jandarma Genel Komutanlığı’na yuvalanan 100 FETÖ şüphelisine gözaltı | Video 00:16
Jandarma Genel Komutanlığı’na yuvalanan 100 FETÖ şüphelisine gözaltı | Video 02.11.2021 | 10:41
Diyarbakır’da FETÖ’ye izdivaç operasyonunda 8 şüpheli yakalandı 02:07
Diyarbakır'da FETÖ'ye izdivaç operasyonunda 8 şüpheli yakalandı 02.11.2021 | 09:53
Konya’da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı | Video 00:34
Konya’da FETÖ operasyonu: 7 gözaltı | Video 02.11.2021 | 10:27
ABD savaş gemisi İstanbul Sarayburnu’nda demirledi 02:12
ABD savaş gemisi İstanbul Sarayburnu'nda demirledi 02.11.2021 | 08:46
Terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan CHP’ye tezkere övgüsü: Hayırlı bir iş yaptılar 00:26
Terör örgütü PKK elebaşı Mustafa Karasu'dan CHP'ye tezkere övgüsü: Hayırlı bir iş yaptılar 02.11.2021 | 08:54
PKK elebaşı Duran Kalkan’dan ’Avrupa’ itirafı: ’Bize çatışmayı kesmeyin’ dedi | Video 04:19
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 'Avrupa' itirafı: 'Bize çatışmayı kesmeyin' dedi | Video 01.11.2021 | 23:49
Meksika’da Ölüler Günü’nde bir adam 20 metre yükseklikten yere çakıldı | Video 01:33
Meksika’da Ölüler Günü’nde bir adam 20 metre yükseklikten yere çakıldı | Video 01.11.2021 | 22:08
CHP’li Atakum Belediye Başkanı’ndan skandal açıklama! İhtiyaç sahiplerine tarihi geçmiş ürün dağıtıldı | Video 00:18
CHP'li Atakum Belediye Başkanı'ndan skandal açıklama! İhtiyaç sahiplerine tarihi geçmiş ürün dağıtıldı | Video 01.11.2021 | 21:42
Bitlis’te 64 kaçak göçmen yakalandı | Video 00:58
Bitlis'te 64 kaçak göçmen yakalandı | Video 01.11.2021 | 21:12
A Haber Cerablus’ta terör mevzilerini görüntüledi! | Video 03:53
A Haber Cerablus'ta terör mevzilerini görüntüledi! | Video 01.11.2021 | 21:00
Yerli otomobil TOGG, İstanbul Park’ta piste çıktı! Bir aşama daha tamamlandı...0’dan 100 km’ye bakın kaç saniyede çıktı | Video 02:09
Yerli otomobil TOGG, İstanbul Park'ta piste çıktı! Bir aşama daha tamamlandı...0'dan 100 km'ye bakın kaç saniyede çıktı | Video 01.11.2021 | 19:30
Haşmet Babaoğlu | Uygarlıkmış... Çöküyormuş... 02:49
Haşmet Babaoğlu | Uygarlıkmış... Çöküyormuş... 01.11.2021 | 15:28
Başkan Erdoğan Biden, Macron, Merkel ve Draghi’yle neler konuştuğunu açıkladı! 04:17
Başkan Erdoğan Biden, Macron, Merkel ve Draghi'yle neler konuştuğunu açıkladı! 01.11.2021 | 15:14

Mehmet Barlas'ın 02.11.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA