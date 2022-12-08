Video Haber Mehmet Barlas | Dost ile düşmanı ayırmak zor
Mehmet Barlas | Dost ile düşmanı ayırmak zor

Mehmet Barlas | Dost ile düşmanı ayırmak zor

08.12.2022 | 14:02

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Mehmet Barlas'ın 08.12.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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