Video Haber Mehmet Barlas | Ekonomi konusunda muhalefet ne düşünüyor bilmiyoruz
Mehmet Barlas | Ekonomi konusunda muhalefet ne düşünüyor bilmiyoruz

Mehmet Barlas | Ekonomi konusunda muhalefet ne düşünüyor bilmiyoruz

17.12.2021 | 15:36

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Mehmet Barlas'ın 17.12.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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