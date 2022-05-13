Video Haber Mehmet Barlas | Finlandiya NATO'ya başvurdu
Mehmet Barlas | Finlandiya NATO'ya başvurdu

Mehmet Barlas | Finlandiya NATO'ya başvurdu

13.05.2022 | 08:59

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Mehmet Barlas'ın 13.05.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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