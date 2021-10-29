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OTOMATİK OYNAT
02:27
Mehmet Barlas | Hem şanslıyız hem bilinçliyiz 29.10.2021 | 12:26
02:39
Engin Ardıç | Girip de girmeyenler 29.10.2021 | 12:24
05:31
Günaydın Sohbetleri | Sinan Akçıl & Burcu Kıratlı 29.10.2021 | 11:40
03:01
Haşmet Babaoğlu | Sürdüre sürdüre... 29.10.2021 | 11:52
00:09
Terminalde Cumhuriyet coşkusu | Video 29.10.2021 | 11:09
04:58
Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı 29.10.2021 | 10:30
00:30
Esenyurt'ta ambalaj fabrikasında büyük yangın | Video 29.10.2021 | 01:40
00:52
THY'den Cumhuriyet Bayramı'na özel paylaşım | Video 28.10.2021 | 23:23
01:29:11
Son dakika: Bakan Pakdemirli'den A Para'ya özel açıklamalar | Video 28.10.2021 | 23:24
01:35
01:09
CHP aynı ifadelerin geçtiği 6 tezkereyi onaylamış | Video 28.10.2021 | 21:46
01:30
Başkan Erdoğan, 'Memleket İsterim' şiirini okudu | Video 28.10.2021 | 21:32
08:02
14:32
36:22
05:06
03:37
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı | Video 28.10.2021 | 19:19
00:42
01:55
AK Parti MYK toplandı | Video 28.10.2021 | 18:07
02:14
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 56 | Video 28.10.2021 | 18:03
Mehmet Barlas'ın 29.10.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...