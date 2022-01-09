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OTOMATİK OYNAT
02:09
Mehmet Barlas | Kazakistan olayları 09.01.2022 | 16:53
13:21
Bakan Kurum: 'İstanbul'da bugün 90'lı yıllara geri dönüş vardır' | Video 09.01.2022 | 15:53
04:28
06:09
Bakan Akar: "12 terörist etkisiz hale getirildi, bu sayı artacak" | Video 09.01.2022 | 13:37
01:43
TOGG'un 3 yıllık muhteşem yükselişi | Video 09.01.2022 | 11:39
03:19
HDP Milletvekili Semra Güzel'in PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktı 09.01.2022 | 10:31
04:20
43:46
Devlet Bahçeli'den MHP Siyaset Okulu Sertifika Töreni'nde önemli açıklamalar 08.01.2022 | 13:53
01:59
02:50
Muş Emniyet Müdürlüğü'nden dosta güven, düşmana korku salan klip 08.01.2022 | 09:27
00:31
02:24
Diyanet İşleri Başkan Erbaş’tan Sarıkamış şehitleri için dua | Video 07.01.2022 | 22:44
12:10
02:43
02:20
Emine Erdoğan: 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye | Video 07.01.2022 | 19:02
01:11
Başkan Erdoğan, hayvan barınağını ziyaret etti | Video 07.01.2022 | 18:31
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayvan barınağını ziyaret etti | Video 07.01.2022 | 18:16
04:26
Mahmut Övür | Muhalefete ‘kapak’ sonuçlar 07.01.2022 | 15:33
02:56
Engin Ardıç | Cihangir upper and lower 07.01.2022 | 15:31
Mehmet Barlas'ın 09.01.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...