Video Haber Mehmet Barlas | Kemal Bey gerçeklikten kopuyor mu?
Mehmet Barlas | Kemal Bey gerçeklikten kopuyor mu?

Mehmet Barlas | Kemal Bey gerçeklikten kopuyor mu?

08.04.2023 | 14:29

Mehmet Barlas'ın 08.04.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı..

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mehmet Barlas | Kemal Bey gerçeklikten kopuyor mu? 03:53
Mehmet Barlas | Kemal Bey gerçeklikten kopuyor mu? 08.04.2023 | 14:29
Hasan Basri Yalçın | Liste kavgası 03:32
Hasan Basri Yalçın | Liste kavgası 08.04.2023 | 14:26
Okan Müderrisoğlu | Ortak liste... Fırsatlar, handikaplar 05:06
Okan Müderrisoğlu | Ortak liste... Fırsatlar, handikaplar 08.04.2023 | 14:23
Burhanettin Duran | Kimlik ve ideolojik aidiyetin büyük sınavı 04:51
Burhanettin Duran | Kimlik ve ideolojik aidiyetin büyük sınavı 08.04.2023 | 14:19
Kılıçdaroğlu’nun skandal açıklamaları tekrar gündeme geldi: Bunların bir de derneği var İHH diye... | Video 01:02
Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamaları tekrar gündeme geldi: "Bunların bir de derneği var İHH diye..." | Video 08.04.2023 | 13:26
Kılıçdaroğlu’nun o sözleri yeniden gündem oldu: Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalı | Video 00:27
Kılıçdaroğlu’nun o sözleri yeniden gündem oldu: "Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olmamalı" | Video 08.04.2023 | 13:11
7’li koalisyonun adaylık krizine özel hazırlanan animasyon sosyal medyayı salladı | Video 03:52
7'li koalisyonun adaylık krizine özel hazırlanan animasyon sosyal medyayı salladı | Video 08.04.2023 | 12:14
Kılıçdaroğlu: Kürsü dokunulmazlığı hariç dokunulmazlıklar kalksın | Video 00:24
Kılıçdaroğlu: "Kürsü dokunulmazlığı hariç dokunulmazlıklar kalksın" | Video 08.04.2023 | 12:02
Kılıçdaroğlu’nun son seçimlerde verdiği vaatler reklamlarda kaldı! CHP verdiği sözleri neden tutmadı? | Video 17:47
Kılıçdaroğlu’nun son seçimlerde verdiği vaatler reklamlarda kaldı! CHP verdiği sözleri neden tutmadı? | Video 08.04.2023 | 10:42
Oy pusulası bugün kesinleşiyor! YSK’da kura seçimi saat 14.00’te... | Video 02:35
Oy pusulası bugün kesinleşiyor! YSK'da kura seçimi saat 14.00'te... | Video 08.04.2023 | 10:31
Kırmızı bültenle aranan PKK elebaşı Remzi Kartal: Kılıçdaroğlu tarihi fırsat | Video 01:43
Kırmızı bültenle aranan PKK elebaşı Remzi Kartal: Kılıçdaroğlu tarihi fırsat | Video 08.04.2023 | 01:22
İsrail’de çifte saldırı: 1 ölü, 6 yaralı | Video 01:54
İsrail'de çifte saldırı: 1 ölü, 6 yaralı | Video 08.04.2023 | 00:21
Selçuk Sayraktar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi’ne ait görüntüleri paylaştı | Video 02:19
Selçuk Sayraktar, Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'ne ait görüntüleri paylaştı | Video 08.04.2023 | 00:07
Meksika’da geri dönüşüm tesisinde yangın: 337 kişi tahliye edildi | Video 01:20
Meksika’da geri dönüşüm tesisinde yangın: 337 kişi tahliye edildi | Video 07.04.2023 | 23:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanları ile iftar açtı | Video 01:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanları ile iftar açtı | Video 07.04.2023 | 23:07
Bakan Nebati’den yerli ve milli otomobil TOGG ile ilk sürüş | Video 00:54
Bakan Nebati'den yerli ve milli otomobil TOGG ile ilk sürüş | Video 07.04.2023 | 22:40
SON DAKİKA | Bahçeli’den ’kurşun tiyatrosu’ tepkisi: Demokrasiye saygısızlık | Video 25:27
SON DAKİKA | Bahçeli'den 'kurşun tiyatrosu' tepkisi: Demokrasiye saygısızlık | Video 07.04.2023 | 21:07
Son dakika! Başkan Erdoğan sağlık çalışanlarıyla iftar programında müjdeleri paylaştı | Video 17:12
Son dakika! Başkan Erdoğan sağlık çalışanlarıyla iftar programında müjdeleri paylaştı | Video 07.04.2023 | 20:23
Son dakika! Bakan Kurum: Afetlere karşı kentleri hazırlıklı getiriyoruz | Video 10:37
Son dakika! Bakan Kurum: Afetlere karşı kentleri hazırlıklı getiriyoruz | Video 07.04.2023 | 19:42
BBP lideri Destici, Başkan Erdoğan ile görüştü: Seçime ayrı listelerle gireceğiz | Video 03:44
BBP lideri Destici, Başkan Erdoğan ile görüştü: Seçime ayrı listelerle gireceğiz | Video 07.04.2023 | 18:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA