Video Haber Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu bu bilgisizliğini şimdiye kadar nasıl gizledi?
Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu bu bilgisizliğini şimdiye kadar nasıl gizledi?

Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu bu bilgisizliğini şimdiye kadar nasıl gizledi?

16.03.2023 | 15:46

Mehmet Barlas'ın 16.03.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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