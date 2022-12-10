Video Haber Mehmet Barlas | Türkiye-ABD ilişkileri kritik sınavdan geçiyor
Mehmet Barlas | Türkiye-ABD ilişkileri kritik sınavdan geçiyor

Mehmet Barlas | Türkiye-ABD ilişkileri kritik sınavdan geçiyor

10.12.2022 | 17:14

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OTOMATİK OYNAT

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Mehmet Barlas'ın 10.12.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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