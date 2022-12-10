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OTOMATİK OYNAT
02:22
Mehmet Barlas | Türkiye-ABD ilişkileri kritik sınavdan geçiyor 10.12.2022 | 17:14
02:10
Melih Altınok | Kemal Bey 6.0 10.12.2022 | 17:11
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Muğla'da köpek hırsızlığı güvenlik kamerasında | Video 09.12.2022 | 23:02
06:05
Son dakika: Başkan Erdoğan, GAZPROM Başkanı Miller'i kabul etti | Video 09.12.2022 | 19:14
08:42
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev’den Başkan Erdoğan’a teşekkür | Video 09.12.2022 | 18:03
04:19
04:10
Melih Altınok | Linç varsa gerçeğin hiç önemi yok 09.12.2022 | 16:43
03:59
Mehmet Barlas | Almanya'da tuhaf bir darbe girişimi 09.12.2022 | 16:40
06:37
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin gözyaşlarına hakim olamadı! | Video 09.12.2022 | 16:19
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Mehmet Barlas'ın 10.12.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...