Video Haber Melih Altınok | Şapka Kanunu'nu da kaldıracak mısınız Kemal Bey?
Melih Altınok | Şapka Kanunu'nu da kaldıracak mısınız Kemal Bey?

Melih Altınok | Şapka Kanunu'nu da kaldıracak mısınız Kemal Bey?

05.10.2022 | 15:59

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başkan Erdoğan Bahçeli’yi ziyaret ediyor! İşte gündemdeki konular | Video 03:40
Başkan Erdoğan Bahçeli'yi ziyaret ediyor! İşte gündemdeki konular | Video 05.10.2022 | 16:29
Melih Altınok | Şapka Kanunu’nu da kaldıracak mısınız Kemal Bey? 04:38
Melih Altınok | Şapka Kanunu'nu da kaldıracak mısınız Kemal Bey? 05.10.2022 | 15:59
Başkan Erdoğan’dan gençlik festivalinde önemli açıklamalar: Gençler için tüm imkanlar seferber edildi | Video 16:27
Başkan Erdoğan'dan gençlik festivalinde önemli açıklamalar: "Gençler için tüm imkanlar seferber edildi" | Video 05.10.2022 | 15:32
Salih Tuna | ’AKP’nin eskilerinin yeni CHP’si 03:44
Salih Tuna | 'AKP'nin eskilerinin yeni CHP'si 05.10.2022 | 15:12
Engin Ardıç | Turşu kurmaya benzemez 02:14
Engin Ardıç | Turşu kurmaya benzemez 05.10.2022 | 15:07
Mehmet Barlas | Tutarsız siyaset ve Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü istismarı 03:11
Mehmet Barlas | Tutarsız siyaset ve Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü istismarı 05.10.2022 | 14:34
Başkan Erdoğan: Olacağı buydu zaten. Dürüst değiller | Video 01:29
Başkan Erdoğan: "Olacağı buydu zaten. Dürüst değiller" | Video 05.10.2022 | 13:44
Başkan Erdoğan’dan yeni başörtüsü teklifi: Kılıçdaroğlu! Samimiysen çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım | Video 03:29
Başkan Erdoğan'dan yeni başörtüsü teklifi: "Kılıçdaroğlu! Samimiysen çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım" | Video 05.10.2022 | 13:21
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda tarihi konuşma | Video 57:14
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda tarihi konuşma | Video 05.10.2022 | 13:12
CHP İzmir’in dayanışma yemeğinde şok… Yumruklar konuştu! | Video 00:24
CHP İzmir’in dayanışma yemeğinde şok… Yumruklar konuştu! | Video 05.10.2022 | 12:58
Muharrem İnce’den CHP zihniyeti itirafı! Bu ülkede bunlar yaşandı.. | Video 00:42
Muharrem İnce'den CHP zihniyeti itirafı! Bu ülkede bunlar yaşandı.. | Video 05.10.2022 | 12:30
SON DAKİKA! İstanbul’da FETÖ operasyonu! Kıskıvrak yakalandı | Video 00:22
SON DAKİKA! İstanbul'da FETÖ operasyonu! Kıskıvrak yakalandı | Video 05.10.2022 | 09:23
TOGG yeniden yollarda! İşte heyecanlandıran son paylaşım | Video 00:51
TOGG yeniden yollarda! İşte heyecanlandıran son paylaşım | Video 04.10.2022 | 21:32
Başkan Erdoğan’dan Yunananistan’a net mesaj: Ne yaparsan yap, biz gereğini yapmaya hazırız | Video 35:18
Başkan Erdoğan'dan Yunananistan'a net mesaj: "Ne yaparsan yap, biz gereğini yapmaya hazırız" | Video 04.10.2022 | 21:11
Milli Savunma Bakanı Akar’a Azerbaycan’dan madalya | Video 04:21
Milli Savunma Bakanı Akar’a Azerbaycan’dan madalya | Video 04.10.2022 | 19:35
Gözler Başkan Erdoğan’ın yarınki açıklamasında | Video 04:29
Gözler Başkan Erdoğan'ın yarınki açıklamasında | Video 04.10.2022 | 17:24
AK Partili Akbaşoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na: Bir açmaz ve çıkmaz içerisine girmiştir | Video 01:51
AK Partili Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na: "Bir açmaz ve çıkmaz içerisine girmiştir" | Video 04.10.2022 | 16:57
Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu ve PKK eşzamanlı olarak terörist kıza sahip çıktı 03:32
Mehmet Barlas | Kılıçdaroğlu ve PKK eşzamanlı olarak terörist kıza sahip çıktı 04.10.2022 | 16:27
Hilal Kaplan | Kılıçdaroğlu’nun kaynağı Kandil 03:36
Hilal Kaplan | Kılıçdaroğlu'nun kaynağı Kandil 04.10.2022 | 15:56
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu - Akşener anlaştı mı? 04:09
Mahmut Övür | Kılıçdaroğlu - Akşener anlaştı mı? 04.10.2022 | 15:21

Melih Altınok'un 05.10.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA