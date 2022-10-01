Video Haber Melih Altınok | Sarı taksiler kaderimizse eyvallah
Melih Altınok | Sarı taksiler kaderimizse eyvallah

Melih Altınok | Sarı taksiler kaderimizse eyvallah

01.10.2022 | 15:51

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Melih Altınok | Sarı taksiler kaderimizse eyvallah 04:16
Melih Altınok | Sarı taksiler kaderimizse eyvallah 01.10.2022 | 15:51
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan TBMM’de yeni anayasa, asgari ücret zammı ve yeni ekonomi modeli açıklaması | Video 01:03:35
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan TBMM'de yeni anayasa, asgari ücret zammı ve yeni ekonomi modeli açıklaması | Video 01.10.2022 | 15:33
Mehmet Barlas | Putin, Batı’ya rest çekti 03:43
Mehmet Barlas | Putin, Batı'ya rest çekti 01.10.2022 | 14:14
Emine Erdoğan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutladı | Video 00:30
Emine Erdoğan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı | Video 01.10.2022 | 13:19
Dışişleri Bakanlığı: Rusya’nın ilhak kararını reddediyoruz | Video 01:31
Dışişleri Bakanlığı: Rusya’nın ilhak kararını reddediyoruz | Video 01.10.2022 | 01:15
Derbi öncesi gerginliğe dokuz gözaltı… Satırlı holigan da yakalandı… | Video 01:44
Derbi öncesi gerginliğe dokuz gözaltı… Satırlı holigan da yakalandı… | Video 30.09.2022 | 22:39
SOLOTÜRK’ten nefes kesen prova | Video 03:04
SOLOTÜRK’ten nefes kesen prova | Video 30.09.2022 | 20:45
SON DAKİKA | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den flaş açıklamalar: Rusya’nın ilhakını asla tanımayacağız | Video 05:16
SON DAKİKA | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş açıklamalar: Rusya'nın ilhakını asla tanımayacağız | Video 30.09.2022 | 19:17
Rusya’da ‘’ilhak’’ kutlamaları! Putin’den önemli açıklamalar: Evinize hoş geldiniz | Video 05:32
Rusya’da ‘’ilhak’’ kutlamaları! Putin’den önemli açıklamalar: Evinize hoş geldiniz | Video 30.09.2022 | 19:23
İran’da karakola saldırı girişimi | Video 01:10
İran’da karakola saldırı girişimi | Video 30.09.2022 | 17:56
SON DAKİKA! İsveç, Türkiye’ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı | Video 01:57
SON DAKİKA! İsveç, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı | Video 30.09.2022 | 15:21
SON DAKİKA! Asos’ta terör hedefleri böyle vuruldu | Video 02:21
SON DAKİKA! Asos'ta terör hedefleri böyle vuruldu | Video 30.09.2022 | 12:57
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan Türkiye Ekonomi Modeli açıklaması: Altyapısı çok güçlü | Video 11:06
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan Türkiye Ekonomi Modeli açıklaması: "Altyapısı çok güçlü" | Video 30.09.2022 | 12:33
Hilal Kaplan | CHP’nin suflörü olarak FETÖ 04:10
Hilal Kaplan | CHP'nin suflörü olarak FETÖ 30.09.2022 | 11:52
Mehmet Barlas | Rus boru hattı vuruldu, Avrupa tamamen karanlığa büründü 03:36
Mehmet Barlas | Rus boru hattı vuruldu, Avrupa tamamen karanlığa büründü 30.09.2022 | 11:50
Melih Altınok | ABD yine Rusya’yı değil Avrupa’yı vurdu 04:28
Melih Altınok | ABD yine Rusya'yı değil Avrupa'yı vurdu 30.09.2022 | 11:47
TBMM’de yeni dönem başlıyor. Meclis Başkanı Şentop’tan açıklamalar | Video 22:16
TBMM'de yeni dönem başlıyor. Meclis Başkanı Şentop'tan açıklamalar | Video 30.09.2022 | 11:07
SON DAKİKA! MİT’ten Suriye’de DEAŞ operasyonu! Saldırı hazırlığındaki 19 terörist yakalandı | Video 02:12
SON DAKİKA! MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu! Saldırı hazırlığındaki 19 terörist yakalandı | Video 30.09.2022 | 10:08
Mersin’de PKK’ya gece operasyonu: 9 gözaltı | Video 01:47
Mersin'de PKK'ya gece operasyonu: 9 gözaltı | Video 30.09.2022 | 08:33
SON DAKİKA | Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu’nun Mersin’deki teröristle ilgili ’DNA raporu’ iftirasını 5 maddede çürüttü | Video 02:19
SON DAKİKA | Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Mersin'deki teröristle ilgili 'DNA raporu' iftirasını 5 maddede çürüttü | Video 30.09.2022 | 00:25

Melih Altınok'un 01.10.2022 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA