SON DAKİKA! Merkez Bankası'ndaki görev değişimi piyasalara nasıl yansıyacak? Para politikasında değişiklik olacak mı? | Video

Son Dakika Haberleri... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması sonrası para politika faizlerinde değişiklik bekleniyor mu? Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Tolga Dağlaroğlu, canlı yayında; TCMB'deki görev değişimi ve yeni Başkan Prof. Dr. Kavcıoğlu'nun yeni dönemdeki olası para politikası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu...