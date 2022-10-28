Mersin'de PKK ve DEAŞ'a şafak operasyonu: 15 gözaltı | Video

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Mersin'de terör örgütleri PKK/KCK ile DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 15 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, belirlenen şahıslar gözaltına alındı.
Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.