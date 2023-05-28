Video Haber MHP Genel Başkanı Bahçeli oyunu kullandı | Video
MHP Genel Başkanı Bahçeli oyunu kullandı | Video

MHP Genel Başkanı Bahçeli oyunu kullandı | Video

28.05.2023 | 14:01

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu kullandı.

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