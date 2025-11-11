MHP lideri Bahçeli: "Cumhur İttifakı milletimizin parlak geleceğidir" | Video

11.11.2025 | 11:18

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli; "Bir gerçek vardır ki o da MHP ve Cumhur İttifakının kaderi milletin kaderi, devletin bekası ve istikbalidir. Cumhur İttifakı, Türkiye'yi karanlık emellerden, kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacak, milletiyle bir ve bütün halinde geleceği inşa edecektir" dedi