Video Haber MHP lideri Bahçeli: "Cumhur İttifakı milletimizin parlak geleceğidir" | Video
MHP lideri Bahçeli:

MHP lideri Bahçeli: "Cumhur İttifakı milletimizin parlak geleceğidir" | Video

11.11.2025 | 11:18

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli; "Bir gerçek vardır ki o da MHP ve Cumhur İttifakının kaderi milletin kaderi, devletin bekası ve istikbalidir. Cumhur İttifakı, Türkiye'yi karanlık emellerden, kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacak, milletiyle bir ve bütün halinde geleceği inşa edecektir" dedi

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

MHP lideri Bahçeli: Cumhur İttifakı milletimizin parlak geleceğidir | Video 35:14
MHP lideri Bahçeli: "Cumhur İttifakı milletimizin parlak geleceğidir" | Video 11.11.2025 | 11:18
Türkiye’yi sarsan bahis skandalında üçüncü dalga yolda | Video 03:24
Türkiye'yi sarsan bahis skandalında üçüncü dalga yolda | Video 11.11.2025 | 09:41
Bakan Fidan, Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ile bir araya geldi | Video 00:12
Bakan Fidan, Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ile bir araya geldi | Video 11.11.2025 | 09:30
Dışişleri Bakanı Fidan: Beyaz Saray’ın Suriye meselesinde oldukça yapıcı bir tavır takınması çok olumlu | Video 11:36
Dışişleri Bakanı Fidan: "Beyaz Saray’ın Suriye meselesinde oldukça yapıcı bir tavır takınması çok olumlu" | Video 11.11.2025 | 08:51
Başkan Erdoğan: Atatürk’e yönelik hakaretamiz ifadelere karşıyız | Video 22:39
Başkan Erdoğan: "Atatürk’e yönelik hakaretamiz ifadelere karşıyız" | Video 10.11.2025 | 13:19
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümü: Devlet erkanı Anıtkabir’de | Video 11:41
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümü: Devlet erkanı Anıtkabir'de | Video 10.11.2025 | 09:39
Atatürk Evi yeniden ziyarete açılıyor | Video 05:30
Atatürk Evi yeniden ziyarete açılıyor | Video 09.11.2025 | 17:02
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz görevinde 1 yılı tamamladı | Video 02:26
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz görevinde 1 yılı tamamladı | Video 09.11.2025 | 13:28
6 kişiye mezar olan iş yerinde yangının başladığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı 06:35
6 kişiye mezar olan iş yerinde yangının başladığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı 08.11.2025 | 23:30
İşte Narin’in odası! Ölümünden 14 ay sonra yatağı ve odasının görüntüleri ortaya çıktı 00:21
İşte Narin’in odası! Ölümünden 14 ay sonra yatağı ve odasının görüntüleri ortaya çıktı 08.11.2025 | 19:36
Kocaeli Dilovası’nda parfüm fabrikasında yangın! 03:18
Kocaeli Dilovası’nda parfüm fabrikasında yangın! 08.11.2025 | 18:10
İstanbul’da korkunç cinayet! Dede öldü torun yaralandı: 13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı 01:52
İstanbul'da korkunç cinayet! Dede öldü torun yaralandı: 13 yaşındaki çocuk dehşet saçtı 08.11.2025 | 17:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bakü’de A Haber’e özel açıklamalar 01:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü'de A Haber'e özel açıklamalar 08.11.2025 | 16:03
A Haber Türkiye’nin ilk nükleer güç santralinde | Video 27:57
A Haber Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinde | Video 08.11.2025 | 15:27
45 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 178 şüpheli yakalandı | Video 01:14
45 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 178 şüpheli yakalandı | Video 07.11.2025 | 08:26
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e sert tepki: Ağzından çıkanı kulağı duymayan zavallı | Video 24:25
Başkan Erdoğan’dan Özgür Özel’e sert tepki: "Ağzından çıkanı kulağı duymayan zavallı" | Video 06.11.2025 | 15:35
Eğitimde Dekolonizasyon’ Zirvesi’nden önemli mesajlar! Esra Albayrak: Afrika’daki bilginin Değeri Londra’dakinden eksik değildir 25:51
Eğitimde Dekolonizasyon’ Zirvesi'nden önemli mesajlar! Esra Albayrak: Afrika’daki bilginin Değeri Londra’dakinden eksik değildir 04.11.2025 | 14:03
81 ilde kaçak alkole karşı operasyonlarda 179 şüpheli yakalandı | Video 00:50
81 ilde kaçak alkole karşı operasyonlarda 179 şüpheli yakalandı | Video 06.11.2025 | 08:43
İstanbul’a hayran kaldı! Alessandra Ambrosio Karaköy sokaklarını gezdi! 00:11
İstanbul’a hayran kaldı! Alessandra Ambrosio Karaköy sokaklarını gezdi! 05.11.2025 | 18:35
Ordu’da taş ocağında göçük! 2 işçiye ulaşılmaya çalışılıyor 06:26
Ordu'da taş ocağında göçük! 2 işçiye ulaşılmaya çalışılıyor 05.11.2025 | 18:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY