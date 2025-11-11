MHP lideri Bahçeli: "Cumhur İttifakı milletimizin parlak geleceğidir" | Video
11.11.2025 | 11:18
Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli; "Bir gerçek vardır ki o da MHP ve Cumhur İttifakının kaderi milletin kaderi, devletin bekası ve istikbalidir. Cumhur İttifakı, Türkiye'yi karanlık emellerden, kaos tetikçilerinden fedakarca koruyacak, milletiyle bir ve bütün halinde geleceği inşa edecektir" dedi
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
35:14
03:24
Türkiye'yi sarsan bahis skandalında üçüncü dalga yolda | Video 11.11.2025 | 09:41
00:12
Bakan Fidan, Suriye Devlet Başkanı eş-Şara ile bir araya geldi | Video 11.11.2025 | 09:30
11:36
22:39
Başkan Erdoğan: "Atatürk’e yönelik hakaretamiz ifadelere karşıyız" | Video 10.11.2025 | 13:19
11:41
05:30
Atatürk Evi yeniden ziyarete açılıyor | Video 09.11.2025 | 17:02
02:26
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz görevinde 1 yılı tamamladı | Video 09.11.2025 | 13:28
06:35
00:21
03:18
Kocaeli Dilovası’nda parfüm fabrikasında yangın! 08.11.2025 | 18:10
01:52
01:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakü'de A Haber'e özel açıklamalar 08.11.2025 | 16:03
27:57
A Haber Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinde | Video 08.11.2025 | 15:27
01:14
24:25
25:51
00:50
81 ilde kaçak alkole karşı operasyonlarda 179 şüpheli yakalandı | Video 06.11.2025 | 08:43
00:11
İstanbul’a hayran kaldı! Alessandra Ambrosio Karaköy sokaklarını gezdi! 05.11.2025 | 18:35
06:26
Ordu'da taş ocağında göçük! 2 işçiye ulaşılmaya çalışılıyor 05.11.2025 | 18:15