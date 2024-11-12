MHP lideri Devlet Bahçeli: "PKK için son yaklaşmıştır" | Video
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Devlet Bahçeli, "Bölücü terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır. Teröristler için emniyetli yer kalmamıştır" dedi. Bahçeli, CHP'li başkanların tepki çeken konser organizasyonlarıyla ilgili de "Hadi halkımızdan utanmadınız, Allah'tan da mı korkmadınız. Belediye Başkanlarının işi gücü bırakıp bugünden Cumhurbaşkanı adaylığına soyunmaları en başta İstanbul ve Ankara'ya nankörlüktür." ifadelerini kullandı. Bahçeli ayrıca; grup toplantısı çıkışı Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı ile ilgili provokatif bir soru soran muhabire de çok net yanıt verdi.
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