MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 'Erken seçim' açıklaması | Video

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında 'erken seçim' tartışmalarına da değinen Bahçeli, "TBMM görevinin başındadır, açıktır, Türkiye Cumhuriyeti’nin kalpgahı, Türk milletinin ta kendisidir. Erken seçim yalan ve yaygarasıyla partimizi tartışmaya yeltenen, küçücük akıllarıyla niyet okuyuculuğuna teşebbüs eden çürüklerin hevesleri boşunadır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın kararı kesindir, seçimler zamanında yapılacak ve bundan da asla taviz verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.