Michael Malarkey’den Starbucks boykotu! Michael Malarkey Starbucks kahvesini böyle çöpe attı!

ABD'li aktör Michael Malarkey, geçtiğimiz gün bir programa katıldı. Michael Malarkey, programda yanına koyulan kahvenin Starbucks kahvesi olduğu fark edince içmedi. Kahveyi çöpe atan Michael Malarkey, ''Ben Starbucks'ı boykot ediyorum. Siz de etmelisiniz” ifadelerini kullandı. İşte Michael Malarkey’nin o anları!