Video Haber Milli Savunma Bakanı Güler'den NATO Savunma Bakanları Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu | Video
Milli Savunma Bakanı Güler'den NATO Savunma Bakanları Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu | Video

Milli Savunma Bakanı Güler'den NATO Savunma Bakanları Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu | Video

17.06.2023 | 10:30

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Karargahı'ndaki görüşmelerine ilişkin, "İkili görüşmelerimizde, NATO’nun 'Açık Kapı Politikası'nı desteklediğimizi ve İsveç’in de Üçlü Muhtıra’da kayıtlı taahhütlerini somut şekilde yerine getirmesi halinde Finlandiya gibi NATO üyesi olabileceğini müttefiklerimize beyan ettik" dedi.

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Soruları yanıtlayan ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Güler, Milli Savunma Bakanı olarak ilk defa katıldığı toplantıya yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine, toplantıda Vilnius Zirvesi öncesi hazırlıkların ele alındığını ifade etti.

İlk günkü oturumun öncesinde Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nın yapıldığını belirten Güler, "Toplantıda, Kırım dahil Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlık ve egemenliğine olan desteğimizi bir kez daha dile getirdik. Yıkımın ve insani trajedinin artmasının önlenmesi için taraflar arasında bir an önce çatışmanın durdurularak ateşkesin sağlanmasına ihtiyaç olduğunu belirttik ve diplomasinin önemine vurgu yaptık. Bu konularda ve insani yardım konusunda şimdiye kadar olduğu gibi üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu belirttik" diye konuştu.
Küresel gıda krizinin çözümüne yönelik Türkiye'nin girişimleri ile oluşturulan Karadeniz Tahıl Girişimi çerçevesinde yaklaşık 32 milyon ton tahılın bine yakın gemiyle Ukrayna limanlarından taşınarak dünya pazarlarına ulaştığı belirten Güler, "Tahıl sevkiyatının hızlı, güvenli ve planlı bir şekilde devam etmesi önemli" dedi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısının ilk oturumu olan NATO-Ukrayna Komisyonu toplantısında, NATO-Ukrayna ilişkilerini ve bu çerçevede Vilnius Zirvesi'nde alınması öngörülen kararlara ilişkin görüşlerini dile getirdiklerini belirten Güler, "AB Yüksek Temsilcisi'nin de katılım sağladığı bu oturumda ayrıca, AB üyesi olmayan müttefiklerin AB'nin savunma girişimlerine dahil edilmesinin Avrupa güvenliği açısından önemini de ifade ettik" diye konuştu.
NATO Karargahı'ndaki toplantının ikinci oturumunda, mevcut güvenlik ortamında İttifakın, caydırıcılık ve savunma konumlanmasının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların ele alındığını bildiren Güler, "Bu çerçevede, Kosova'da yaşanan olaylardan sonra, Balkanlar ile tarihi ve kültürel bağlara sahip olan ülkemizin, ivedilikle harekete geçerek barış, huzur ve istikrara katkıda bulunmak amacıyla bölgeye ilave bir ihtiyat taburu konuşlandırdığını hatırlattık. NATO'nun komuta ve kuvvet yapısına, harekat ve misyonlarına, kara-deniz-hava ve uzaydaki gayretlerine yaptığımız katkıları ayrıntılı olarak anlattık" açıklamasında bulundu.

"MÜTTEFİKLERİMİZDEN TAM DESTEK BEKLİYORUZ"
Toplantı çerçevesinde NATO Karargahı'nda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yanı sıra ABD, Birleşik Krallık, Estonya, Litvanya, Yunanistan, Fransa ve Hollanda Savunma Bakanları ile gerçekleştirdiği görüşmelerde NATO gündemindeki konular ve ikili ilişkiler açısından önem arz eden diğer hususları ele aldıklarını belirten Güler, "İkili görüşmelerimizde, NATO'nun 'Açık Kapı Politikası'nı desteklediğimizi ve İsveç'in de Üçlü Muhtıra'da kayıtlı taahhütlerini somut şekilde yerine getirmesi halinde Finlandiya gibi NATO üyesi olabileceğini müttefiklerimize beyan ettik" diye konuştu.
Savunma Bakanları Toplantısı vesilesiyle gündemdeki konulara ilişkin Türkiye'nin görüşlerini birinci ağızdan ifade ettiklerini vurgulayan Güler, şunları söyledi:
"Terörle mücadele konusundaki hassasiyetlerimizi her ortamda olduğu gibi burada da dile getirdik. Gerek oturumlarda gerekse ikili görüşmelerimizde terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle ayrım gözetmeksizin mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdik. PKK/YPG/PYD, FETÖ, DEAŞ, El-Kaide ve diğer tüm terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele etmekte kararlı olduğumuzu vurguladık. Bu hususta tüm müttefiklerimizden tam destek beklediğimizi belirttik.

Türkiye, NATO'ya en fazla katkı sunan ülkeler arasında yer almaktadır. Buna rağmen, müttefiklerimiz tarafından ihracat kısıtlamalarına maruz bırakılmamız asla kabul edilebilir değildir. Bu kısıtlamalar sadece ülkemizin güvenliğini değil, aynı zamanda NATO'nun müttefikler için belirlediği yetenek hedeflerinin karşılanmasını; dolayısıyla NATO'nun güvenliğini de olumsuz etkilemektedir. Türkiye olarak NATO'ya ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine, geçmişte olduğu gibi, bugün ve gelecekte de önemli katkılarda bulunmayı sürdüreceğiz."

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