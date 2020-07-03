Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Türk F-16 uçakları Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını böyle vurdu! | Video

Irak'ın kuzeyinde operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Türk F-16 uçaklarının Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını vurduğu anları paylaştı. Paylaşımın altına "Göklerin Kartalları her daim görevinin başında... Terörle Mücadele Harekâtı kapsamında, 02 Temmuz 2020'de, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağımız, Irak’ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha etmiştir. Görev başarıyla tamamlanmıştır." notunu düştü.