Mimarlar Odası'ndan skandal hareket! PKK'nın kanalı Jin TV'ye habercilik ödülü verildi | Video
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Mimarlar Odası 'Basın Ödülleri'nin altıncısını düzenledi. Bu sene düzenlenen organizasyona damga vuran olay ise terör örgütü PKK'nın televizyon kanalına ödül verilmesi oldu. Oda, PKK'nın yayın organı olan Jin TV'ye 'Uluslararası Televizyon Haberciliği' alanında ödül verirken, bu durum eleştirilerin hedefi oldu.