MİT Başkanı İbrahim Kalın CHP’yi ziyaret etti | Video
Milli İstihbarat Başkanı İbrahim Kalın CHP'yi ziyaret etti. Yaklaşık 3 saat sunum yaptı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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