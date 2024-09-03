MİT’in, MOSSAD’ın para ağına gerçekleştirdiği operasyonun detayları ortaya çıktı | Video 03.09.2024 | 10:03 Milli İstihbarat Teşkilatı’nın çalışmaları sonucu İsrail İstihbarat Servisi’nin para ağını sağlayan Kosova vatandaşı Liridon Rexhepı'nin yakalandığı operasyonun detayları ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından iletilen bilgilerde Liridon Rexhepı'ninİsrail İstihbarat Servisi'yle görüşmeler gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelinin, Türkiye'de bulunan ve İsrail İstihbarat Servisi'nin hedefindeki şahıslara yönelik bilgi, belge derlemeleri ve hedeflerindeki kişilerin ikametlerinde fotoğraf, video, drone çekimi yapan şahıslara aldığı talimatlar doğrultusunda ödeme sistemleri üzerinden para transferi yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. 30 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda Liridon Rexhepı ve Y.B. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen Y. B. yurtdışı çıkış yasağı adli kontrol hükümlerince serbest bırakılırken, Liridon Rexhepı ise tutuklandı.