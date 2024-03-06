MİT'ten nokta operasyon! PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu Hüsnü Kümek etkisiz hale getirildi | Video
Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlularından Hüsnü Kümek'i Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
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