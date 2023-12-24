MİT'ten operasyon: Bahoz Afrin öldürüldü | Video
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" kod adlı teröristi Suriye'de etkisiz hale getirdi.
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