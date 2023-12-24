Video Haber MİT'ten operasyon: Bahoz Afrin öldürüldü | Video
MİT'ten operasyon: Bahoz Afrin öldürüldü | Video

MİT'ten operasyon: Bahoz Afrin öldürüldü | Video

24.12.2023 | 14:05

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" kod adlı teröristi Suriye'de etkisiz hale getirdi.

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