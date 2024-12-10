MİT’ten PKK/YPG'ye Suriye Kamışlı’da operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, Suriye’de meydana gelen gelişmelerden çıkar ve alan sağlamaya çalışan PKK/YPG terör örgütünün, Kamışlı’da Esad rejiminden kalan füze, ağır silah ve mühimmatları, bölgeden kaçırmaya başladığını tespit etti ve süratle harekete geçerek operasyon düzenledi.