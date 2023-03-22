MMU'nun ilk görüntüleri paylaşıldı | Video

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen ve Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi olan Milli Muharip Uçağın (MMU) motor çalıştırarak hangardan çıkmasının ardından ilk görüntüleri de paylaşıldı.