MMU'nun ilk görüntüleri paylaşıldı | Video
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen ve Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi olan Milli Muharip Uçağın (MMU) motor çalıştırarak hangardan çıkmasının ardından ilk görüntüleri de paylaşıldı.
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