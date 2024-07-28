MSB açıkladı! 16 terörist etkisiz | Video

Milli Savunma Bakanlığı, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasında bulundu.