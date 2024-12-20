MSB: "Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" | Video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"Zap'ta kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede operasyonlara aralıksız devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek."
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