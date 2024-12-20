Video Haber MSB: "Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" | Video
MSB:

MSB: "Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" | Video

20.12.2024 | 11:40

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin gerçekleştirilen hava harekatında ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından operasyona dair görüntüler paylaşılarak şu ifadelere yer verildi:
"Zap'ta kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede operasyonlara aralıksız devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek."
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