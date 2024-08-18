Muğla'da yangın

Son dakika haberleri: Muğla Ula ve Yatağan ilçelerinde iki ayrı orman yangını başladı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahalesi sürüyor. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde Yatağan'da çıkan yangının 78 yaşındaki M.Ş. ve 47 yaşındaki oğlu İ.Ş.'nin 65 adet arı kovanlarına körük ile duman vermeleri sonrasında körükleri yaktıkları kısımdan yangın büyüyerek yayıldığı tespit edildi. Şüpheliler M.Ş. ve İ.Ş. Bilinçli Taksirle Orman Yangınına Sebebiyet Verme suçundan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.