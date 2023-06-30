Mustafa Varank, Başkan Erdoğan'ın basketbol maçı yaptığı anları paylaştı | Video
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçına dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Varank paylaşımına, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur..." notunu düştü.
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