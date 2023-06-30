Video Haber Mustafa Varank, Başkan Erdoğan'ın basketbol maçı yaptığı anları paylaştı | Video
Mustafa Varank, Başkan Erdoğan'ın basketbol maçı yaptığı anları paylaştı | Video

Mustafa Varank, Başkan Erdoğan'ın basketbol maçı yaptığı anları paylaştı | Video

30.06.2023 | 11:27

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile oynadıkları basketbol maçına dair görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Varank paylaşımına, "Arada maçtan kaytarıp video çektiğim doğrudur..." notunu düştü.

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