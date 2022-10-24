Myanmar’da konser alanına hava saldırısı: En az 50 ölü, 100 yaralı | Video

Myanmar’ın Kaçin eyaletinde ayrılıkçı Kaçin Bağımsızlık Ordusu’nun (KIA) kuruluşunun 62’inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen konsere ordu tarafından düzenlenen hava saldırısında en az 50 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 100 kişinin de yaralandığı bildirildi.