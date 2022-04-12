Video Haber New York metrosuna saldırı: 13 yaralı | Video
New York metrosuna saldırı: 13 yaralı | Video

New York metrosuna saldırı: 13 yaralı | Video

12.04.2022 | 17:40

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ABD’nin New York kentindeki Brooklyn metro istasyonuna gerçekleştirilen silahlı saldırıda 13 kişi yaralandı.

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