Video Haber Nihat Hatipoğlu | Çağımızın en yaygın günahı gıybet

Nihat Hatipoğlu | Çağımızın en yaygın günahı gıybet

Nihat Hatipoğlu | Çağımızın en yaygın günahı gıybet
16.04.2021 | 12:32

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Nihat Hatipoğlu'nun 16 Nisan 2021 Cuma tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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