Öğrenciye fahiş fiyata okuma kitabı! Özel okulların ‘ücret tarifesi’ şoke etti | Video
Özel okullarda uygulanan fahiş fiyat uygulaması velileri zor duruma sokmaya devam ediyor. Okulların açılmasına çok az bir zaman kalmışken özel okulların servis, yemek, ders kitabı ve kıyafet için istediği fahiş ücretler velileri isyan ettirdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın uyarılarına aldırış etmeyen özel okullar bu kez de okuma kitapları üzerinden yeni bir ‘ücret tarifesi’ belirledi! Set başına istedikleri fiyat velileri şoke etti!
