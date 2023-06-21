Okan Müderrisoğlu | Askeri sistemlerde yıllık ihracat hedefimiz 1 milyar dolar
Okan Müderrisoğlu'nun 21.06.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:53
Hilal Kaplan | Bir imtihan olarak Kılıçdaroğlu 21.06.2023 | 16:02
04:17
02:44
Dışişleri Bakanı Fidan’dan ABD’li mevkidaşı Blinken ile ilk temas | Video 21.06.2023 | 15:23
01:42
04:55
Melih Altınok | Bu iğnecilerin hesaplarını inceleyin 21.06.2023 | 14:18
01:00:45
03:55
09:55
02:53
2. el araçta 6 ay - 6 bin kilometre sınırı uzatıldı | Video 21.06.2023 | 10:13
04:10
Arnavutluk polisinden İran mülteci kampına baskın: 1 polis yaralandı | Video 21.06.2023 | 00:31
00:51
Meksika’da 'dur' ihtarına uymayan sürücü güvenlik güçlerine çarptı | Video 21.06.2023 | 00:31
02:23
00:26
İntihar için çıktığı minareden dövülerek indirildi | Video 20.06.2023 | 22:24
01:59
FETÖ firarisi yurt dışına kaçarken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı | Video 20.06.2023 | 22:13
01:07
Sağanak yağış sele neden oldu, okul bahçesi şelaleye döndü | Video 20.06.2023 | 21:59
01:20
02:05
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi'ne HDP tepkisi 20.06.2023 | 20:24
01:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Büyükelçisi Lang’ı kabul etti | Video 20.06.2023 | 18:15
01:32
01:00
Lüleburgaz’da sağanak yağış yolları göle çevirdi | Video 20.06.2023 | 17:51