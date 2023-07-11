Video Haber Okan Müderrisoğlu | Erdoğan'dan NATO ve AB'ye ezber bozan mesaj
Okan Müderrisoğlu | Erdoğan'dan NATO ve AB'ye ezber bozan mesaj

Okan Müderrisoğlu | Erdoğan'dan NATO ve AB'ye ezber bozan mesaj

11.07.2023 | 14:49

Okan Müderrisoğlu'nun 11.07.2023 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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