Video Haber Okan Müderrisoğlu | Mescid-i Aksa... İsrail’in bilinçaltındaki o sınır (!)

Okan Müderrisoğlu | Mescid-i Aksa... İsrail’in bilinçaltındaki o sınır (!)

Okan Müderrisoğlu | Mescid-i Aksa... İsrail’in bilinçaltındaki o sınır (!)
11.05.2021 | 14:40

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Okan Müderrisoğlu'nun 11.05.2021 tarihli Sabah Gazetesi köşe yazısı...

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