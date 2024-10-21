Okan Müderrisoğlu: "Mustafa Özcan FETÖ'ünün yeni elebaşı olabilir. Yaşlı takımını tasfiye edebilirler" | Video
Pensilvanya'da yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen öldü. Fetullah Gülen'in ölüm haberini bizzat FETÖ'nün yayın organları duyurdu. SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
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