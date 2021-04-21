Video Haber Ömer Çelik, Engin Altay'ın sözlerini A Haber'de değerlendirdi "Katliam siyasetiyle mücadelemiz sürecek" | Video

Ömer Çelik, Engin Altay'ın sözlerini A Haber'de değerlendirdi "Katliam siyasetiyle mücadelemiz sürecek" | Video

Ömer Çelik, Engin Altay'ın sözlerini A Haber'de değerlendirdi
21.04.2021 | 11:50

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CHP'de adeta bir ritüel haline gelen darbe tehdidi, idam sehpası işareti, darbe işaret ederek seçilmiş iktidarı "Umalım da sonları böyle olmasın" göndermelerine bir yenisi daha eklendi. CHP'li Engin Altay, Merhum Başbakan Adnan Menderes'in idamı üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik küstah ifadeler kullandı. Altay'a başta kamuoyundan ve siyasilerden çok sert tepkiler geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Haber canlı yayınında skandal ifadeleri yorumladı.

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