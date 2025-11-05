Ordu'da taş ocağında göçük! 2 işçiye ulaşılmaya çalışılıyor
05.11.2025 | 18:15
Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir taş ocağı şantiyesinde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiye ulaşılmaya çalışılıyor.
