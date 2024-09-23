Orta Doğu yangın yeri! Roketler fırlatıldı: İsrail Beyrut'u, Hizbullah Hayfa'yı vuruyor
7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde masum sivilleri katleden İsrail ordusu, savaşı bölgeye yaymak için Lübnan'ı gözüne kestirdi. Geçtiğimiz günlerde Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması onlarca ölüme ve binlerce kişinin yaralanmasına yol açarken, Lübnan'ın başkenti Beyrut başta olmak üzere birçok noktaya da hava saldırısı düzenlendi. İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 274 kişi hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırının hedefinde Hizbullah'ın silahlı kanadının komutanlarından Ali Karaki olduğu öne sürüldü. Öte yandan Lübnan'ın güneyinden İsrail'in Hayfa kenti çevresine bir dizi roket atıldı. İşte detaylar...
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