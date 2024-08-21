Video Haber Otomobilin pikaba çarpması güvenlik kamerasında
Otomobilin pikaba çarpması güvenlik kamerasında

Otomobilin pikaba çarpması güvenlik kamerasında

21.08.2024 | 18:36

Sivas´ta otomobilin park halindeki pikaba çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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